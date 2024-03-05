Россиянин лишился зубов из-за ошибки стоматолога

Житель Ревды лишился двух верхних зубов из-за врачебной ошибки, у него не прижились металлические штифты. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Россиянин обратился в стоматологическую клинику «Центр здоровья» в Ревде, мужчине нужно было установить импланты на двух передних зубах. Стоматолог установил пациенту пластмассовые штифты, затем металлические.

Однако после этого мужчине стало хуже: у него позеленел язык, сушило рот и появился неприятный привкус. Стоматолог объяснил это аллергией. Тогда уралец обратился в другие клиники, врачи установили, что у мужчины гальваноз — повышенная кислотность.

Мужчина обратился с иском в суд, врачи признали, что ошиблись с материалами, однако в выплатах мужчине отказали. На время судебных разбирательств уралец остался без верхних зубов, из-за этого мужчине пришлось бросить работу, россиянин испытывает трудности с приемом пищи, еду ему приходиться измельчать в блендере.

Ранее стоматолог без разрешения пациентки вылечил ей за один прием 22 зуба и попал под суд.