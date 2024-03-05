Москвичам рассказали о погоде во вторник

В Москве 5 марта ожидается облачная с прояснениями погода с небольшим снегом в середине дня. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик уточнил, что погода в столичном регионе во вторник определяется прохождением холодного атмосферного фронта с севера. В течение дня в Москве будет сохраняться 0°C, а в Подмосковье — от -3°C до +2°C, отметил Леус.

Он добавила, что ветер в Москве будет дуть северо-восточный и разгонится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, а барометры будут показывать значения выше нормы, к вечеру они покажут 756 миллиметров ртутного столба, заключил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказывал, что 8 марта в Москве ожидается облачная погода, небольшой снег и повышение дневной температуры до +2°C. По его словам, в ночь на пятницу температура будет составлять около -10°C, а днем — около 0°C, от -3°C до +2°C. В субботу и воскресенье же ночные температуры повысятся и будут находиться в диапазоне от -5°C до -9°C, а днем температура будет колебаться от -4°C до +1°C .

Ранее синоптик Александр Шувалов заявлял, что в Подмосковье в ближайшее время завершится оттепель — на смену ей придет похолодание.