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Отец подбросил новорожденного младенца в подъезд дома в Тверской области

В Тверской области возбудили дело после обнаружения младенца в подъезде

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Shutterstock

В Бельском районе Тверской области новорожденного ребенка нашли в подъезде жилого дома. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Младенца, завернутого в одеяло, нашел в подъезде жилого дома местный житель, мужчина вызвал полицию и скорую помощь. Новорожденную девочку осмотрели и доставили в медицинское учреждение.

Как установили полицейские, 31-летняя жительница поселка Оленино родила ребенка дома, после родов она завернула дочь в одеяло, положила в корзинку и попросила ее отца увезти девочку, мужчина бросил младенца в подъезде.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Астраханской области женщина оставила во дворе дома новорожденного ребенка.

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