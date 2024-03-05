Пранкеры Вован и Лексус рассказали об идее провести «лекцию» для разыгранных ими политиков

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) предложили политикам, которых они разыграли, провести «лекцию» о безопасности. Об этом они рассказали РИА Новости.

Вован пояснил, что он со своим коллегой захотел созвать политиков вместе и устроить с ними большую конференцию. На мероприятии разыгранные бы могли поделиться своим опытом, как они пережили эти пранки и все ли у них хорошо. «Разгрузку им сделаем. Ждем приглашения, но все стесняются», — отметил пранкер.

До этого премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что «подыграл» российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), поскольку у него «сразу же» появились подозрения о характере звонка. При этом он подтвердил, что такой разговор имел место быть. Однако сами пранкеры в ответ на этом заявили, что Варадкар соврал.

Ранее Вован и Лексус сообщили, что не причастны к публикации беседы военных ФРГ.