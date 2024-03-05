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6 марта МЧС проведет по всей России проверку систем оповещения населения

МЧС: 6 марта по всей России пройдет проверка систем оповещения населения

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Shutterstock/Wirestock Creators

6 марта на всей территории России пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщает МЧС РФ.

По официальной информации, 6 марта состоится всероссийская проверка систем оповещения населения, во время которого будет осуществлен запуск сирен и громкоговорителей, а эфир общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов будет замещен.

Во время проверок включится сигнал оповещения «Внимание всем!», в эфире теле- и радиоканалов будет транслироваться аудио- и видео сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!»

В МЧС отметили, что услышав звук сирены, следует не допускать паники, сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и выслушать информационное сообщение.

Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

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