6 марта МЧС проведет по всей России проверку систем оповещения населения

6 марта на всей территории России пройдет проверка систем оповещения. Об этом сообщает МЧС РФ.
По официальной информации, 6 марта состоится всероссийская проверка систем оповещения населения, во время которого будет осуществлен запуск сирен и громкоговорителей, а эфир общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов будет замещен.
Во время проверок включится сигнал оповещения «Внимание всем!», в эфире теле- и радиоканалов будет транслироваться аудио- и видео сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения!»
В МЧС отметили, что услышав звук сирены, следует не допускать паники, сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и выслушать информационное сообщение.
Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.
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