Источник рассказал, почему иностранец сделал надписи на Владивостокской крепости

Оставивший надписи на мемориале «Поспеловская батарея» иностранец не подозревал, что это памятник. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, молодые люди хотели просто написать свои имена, как на обычной стене, и не подумали, что это памятник.

4 марта стало известно, что 23-летний уроженец Узбекистана нанес из аэрозольного баллончика романтическую надпись «Akosh+Sasha» на одну из стен Поспеловской батареи Владивостокской крепости. Это засняли очевидцы и разместили в сети. Теперь молодому человеку может грозить штраф 3 млн рублей и до трех лет тюрьмы.

В управлении Следственного комитета в Приморье сообщили о возбуждении уголовного после появления надписи Akosh+Sasha на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости.

Во Владивостокской крепости рассказали «Газете.Ru», почему не заметили вандала с аэрозольным баллончиком.

Ранее жители Приморья возмутились близким соседством строительного крана и детской площадки.