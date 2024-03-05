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Американец передавал секретные сведения при помощи онлайн-платформы для знакомств

Гражданин США использовал для передачи военных секретов платформу для знакомств

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Depositphotos

Американские власти предъявили гражданину США обвинения в передаче секретных военных сведений при помощи онлайн-платформы для знакомств. Об этом со ссылкой на министерство юстиции США, сообщает РИА Новости.

Согласно обвинительному заключению, 63-летний служащий из Небраски Дэвид Франклин Слейтер был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и в течение одного года имел доступ к совершенно секретной информации.

По данным правоохранительных органов, Слейтер передавал на зарубежной онлайн-платформе информацию, которая затрагивала интересы национальной обороны США. Сообщается, что американец посещал закрытые брифинги Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) по конфликту на Украине, данные с которых он затем также передавал через сайт знакомств своему сообщнику.

В случае признания виновным Слейтеру грозит до 10 лет тюремного заключения и, кроме того, штраф до $250 тыс. за каждый пункт обвинения.

До этого сообщалось, что депутата Европарламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяну Жданок обвиняют в шпионаже в пользу России.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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