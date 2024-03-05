Над Керчью прозвучало несколько громких взрывов

Над Керчью произошло несколько громких взрывов. Об этом со ссылкой на жителей города сообщает Telegram-канал Shot.

Звуки взрывов стали раздаваться примерно в 00:30 мск. Очевидцы утверждают, что в разных районах Керчи было слышно от трех до пяти мощных хлопков. По предварительным сведениям, работают средства противовоздушной обороны.

Официальные структуры пока не дали никакой информации о происшедшем.

Ранее сообщалось, что движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Вчера ночью движение по Крымскому мосту также было временно перекрыто.

Утром 3 марта также сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. После этого движение машин по мосту возобновили.

1 марта была опубликована расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.