Стало известно, чего хотят женщины на 8 Марта

Просто отдохнуть, насладиться вниманием родных и сделать приятное близким людям — самые желанные предпочтения большинства (46%) россиянок на 8 Марта. Это показало исследование Ozon, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти половина опрошенных женщин (44%) ждут в подарок на 8 Марта цветы — это «‎создает ощущение праздника и весеннее настроение»‎. При этом каждая пятая (23%) обычно остается без букета. Несмотря на это, более половины опрошенных женщин (55%) планируют в этот день нарядиться, провести время для себя и поздравить мам, подруг, сестер и коллег по работе.

В связи с приближающимся праздником повышается спрос на традиционные варианты подарков. Больше всего продаж в штучном выражении совершается в категориях «Красота и здоровье», «Электроника», «Дом и сад», которые в 2024 выросли на 30%, 47% и 57% соответственно. Средний чек в данных категориях, по сравнению с прошлым годом, вырос на 8%, 2%, 13%. Самыми популярными подарками из года в год, судя по статистике продаж, остаются посуда, домашний текстиль, средства для ухода за телом и волосами, телефоны и смарт-часы.

Праздничный день все проводят по-разному. Так, более половины опрошенных женщин (53%) хотели бы сделать приятное своим близким. Еще 43% — насладиться вниманием партнера, семьи, друзей или коллег. Каждая четвертая из числа респондентов (26%) хотела бы посвятить день 8 Марта заботе о себе, а каждая пятая (18%) — красиво одеться и сделать укладку в салоне. При этом почти половина опрошенных (46%) также отметили, что в этот день хотели бы просто отдохнуть. А еще 10% участниц опроса — провести 8 Марта в кругу подруг и устроить девичник в СПА, салоне красоты или бане.

По мнению большинства (52%), ключевой элемент праздничного образа — это платье, костюм или обувь. Большинство опрошенных (60%) также отметили важность оригинальности товаров из категории одежды, обувь и аксессуары. Наибольшее значение имеет качество обуви — так ответили 26%.

Ранее эксперт по этикету рассказала, какие подарки стоит дарить на 8 Марта.