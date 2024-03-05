Россияне назвали сферы, в которых ищут перспективных невест

Самые завидные невесты, по мнению большинства российских мужчин, работают в банковской и финансовой сфере — ее выбрали 40% опрошенных. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Медицину и ветеринарию отметили 37% респондентов. 26% участников исследования хотели бы найти невесту, работающую в сфере красоты и здоровья, 24% — в журналистике.

По 20% отдали голоса IT-сфере, недвижимости и иностранным языкам. 18% выбрали культуру и искусство. Столько же (18%) выбрали образование. Спортсменок завидными невестами считают 17% опрошенных. 16% респондентов ищут невест в авиации, 13% — в PR и маркетинге, 11% — в торговле. 7% предпочитают сферу бытовых услуг, 5% — производственный и агропромышленный комплекс.

15% участников опроса выбрали другие профессии, среди которых юристы и социологи.

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