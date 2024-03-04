Хинштейн попросит Генпрокуратуру обжаловать мягкий приговор по делу о гибели ветерана СВО

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что направит в Генеральную прокуратуру РФ обращение с просьбой обжаловать явно неправосудный приговор бойцу смешанного стиля (MMA), причинившего смерть ветерану специальной военной операции (СВО).

Депутат отметил, что убийцу ветерана СВО отпустили в зале суда. Он получил всего лишь полтора года ограничения свободы, отсидев перед этим пять с половиной месяцев в следственном изоляторе.

Хинштейн напомнил, что участник СВО Максим Никитин вступился за девушку, которую таскал за волосы пьяный боец ММА Рустам Байжуменов. В ходе конфликта Никитин получил от спортсмена удар, упал, разбил голову о тротуар и спустя некоторое время скончался.

Следственные органы сначала возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но после поднявшегося в обществе справедливого возмущение изменили статью на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Однако после того, как общественный резонанс со временем уменьшился, следствие вновь заменило статью на первоначальную.

В связи с этим, заявил Хинштейн, он направляет в Генеральную прокуратуру России обращение с просьбой обжаловать этот явно неправосудный приговор.

До этого сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с бойцом спецоперации, которого сняли с рейса из-за подозрения в курении.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.