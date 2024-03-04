Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн попросит Генпрокуратуру обжаловать мягкий приговор по делу о гибели ветерана СВО

Хинштейн намерен обжаловать мягкий приговор по делу о гибели ветерана СВО

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что направит в Генеральную прокуратуру РФ обращение с просьбой обжаловать явно неправосудный приговор бойцу смешанного стиля (MMA), причинившего смерть ветерану специальной военной операции (СВО).

Депутат отметил, что убийцу ветерана СВО отпустили в зале суда. Он получил всего лишь полтора года ограничения свободы, отсидев перед этим пять с половиной месяцев в следственном изоляторе.

Хинштейн напомнил, что участник СВО Максим Никитин вступился за девушку, которую таскал за волосы пьяный боец ММА Рустам Байжуменов. В ходе конфликта Никитин получил от спортсмена удар, упал, разбил голову о тротуар и спустя некоторое время скончался.

Следственные органы сначала возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», но после поднявшегося в обществе справедливого возмущение изменили статью на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Однако после того, как общественный резонанс со временем уменьшился, следствие вновь заменило статью на первоначальную.

В связи с этим, заявил Хинштейн, он направляет в Генеральную прокуратуру России обращение с просьбой обжаловать этот явно неправосудный приговор.

До этого сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за инцидента с бойцом спецоперации, которого сняли с рейса из-за подозрения в курении.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами