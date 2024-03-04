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В Испании ликвидировали ОПГ, державшую женщин в сексуальном рабстве

Преступники перевозили иностранок в Испанию и брали их в сексуальное рабство

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Juan Medina/Reuters

В Испании ликвидирована преступная группа, которая брала иностранок в сексуальное рабство. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции.

Расследование началось благодаря обращению двух женщин, которые утверждали, что стали жертвами торговли людьми. Выяснилось, что преступная организация вербовала женщин колумбийского происхождения и перевозила их в Испанию для работы в сфере секс-услуг. Пострадавшие трудились в борделе в городе Бадахос, чтобы вернуть кураторам долг за переезд, и не получали никакого процента от прибыли. При этом женщины подвергались постоянному принуждению, угрозам и оскорблениям.

В ходе обысков агенты изъяли из принадлежащих ОПГ домов огнестрельное оружие, патроны, четыре мобильных телефона, а также получили доступ к виртуальному кошельку с более чем €15 тыс. Как оказалось, главарь сети отмывал деньги, направляя значительную часть незаконной прибыли на покупку компьютерного оборудования для майнинга криптовалюты.

В результате полицейской операции из сексуального рабства были освобождены две женщины, установлено местонахождение еще семи пострадавших от деятельности банды, три человека были арестованы и двоих из них заключили под стражу. Их обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, принуждении к проституции, участии в преступной группе и незаконном хранении оружия.

Ранее девушка заманила свою подругу в квартиру к незнакомым мужчинам, пытаясь заставить ее заниматься проституцией.

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