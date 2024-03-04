Мужчина сорвался с высоты 15 метров на скалодроме в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина был госпитализирован после падения со скалодрома. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Несчастный случай произошел на скалодроме «Северная стена», расположенном на территории спортивной базы МЧС России. 27-летний житель Москвы достиг отметки в 15 метров и сорвался с тренажера для скалолазания.

Спортсмен получил серьезные травмы в области головы и спины и попал в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в тяжелом состоянии. Врачи выявили у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом копчика. Сейчас ему делают рентген для подтверждения нескольких других переломов. Пока мужчина не говорит и не может пояснить причины произошедшего.

Ранее в Челябинске шестилетний мальчик сломал позвоночник, упав со скалодрома.