В Калининграде будут судить таксиста, который не вернул пассажирам забытый кошелек

В Калининграде таксиста-иностранца будут судить за невозвращенный пассажирам кошелек. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

32-летний уроженец одной из среднеазиатских республик подвез супружескую пару к местной базе отдыха. Во время поездки между клиентами и водителем произошла ссора из-за разных музыкальных вкусов. Пассажир выходил из автомобиля и обронил в салоне кошелек, в котором находились два мобильных телефона и 2000 рублей.

Таксист приступил к выполнению следующего заказа, и клиентка отдала ему забытые предыдущими пассажирами вещи. Тем не менее водитель решил не возвращать семейной паре ее имущество и оставил находку себе. Владельцы телефонов обратились в полицию, и мужчину обвинили в краже с причинением значительного ущерба. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Москве таксист с судимостью напал на пьяного пассажира и ограбил его.