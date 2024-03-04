В Красноярском крае пара подралась с полицейскими из-за наклейки на служебной машине

В Красноярском крае местные жители напали на стражей порядка из-за наклейки с символом поддержки действий России на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Взгляд Инфо».

Попавший на видео инцидент произошел 2 марта неподалеку от рынка «Заречный» в центре Минусинска. Как сообщается, оказавшихся в том районе мужчину и женщину привлек автомобиль ГИБДД. По предварительным данным, на корпусе патрульной машины пара заметила наклейку с символом Z и решила выразить неодобрение в адрес правоохранителей, разместивших ее на этом месте.

Судя по кадрам, двое полицейских пытались задержать нападавшего, а его спутница всячески препятствовала этому. Чем закончилась противостояние прохожих и силовиков, не уточняется. В пресс-службе краевой Госавтоинспекции произошедшее пока не комментировали.

Ранее в Госдуме потребовали ужесточить наказание мужчине, который оскорбил ребенка за шапку с Z.