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Девушка обвинила массажиста из пятизвездочного отеля в изнасиловании

Девушка пострадала от сексуального насилия во время массажа в парижском отеле

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Молодая женщина утверждает, что ее изнасиловали во время массажа в парижском отеле. Об этом сообщает BFMTV.

В конце января 26-летняя девушка обратилась в полицию после массажа в спа-центре отеля Ritz Paris на Вандомской площади. При этом, по словам пострадавшей, преступление произошло еще 6 января.

Во время процедуры массажист якобы стал делать ей массаж груди, а затем изнасиловал клиентку четыре раза, пока она лежала на спине. После этого девушка покинула отель, а затем обсудила случившееся с друзьями и родственниками и подала жалобу.

К настоящему времени подозреваемого уже уволили из пятизвездочного отеля, а руководство Ritz заявило, что «безопасность их клиентов и сотрудников превыше всего». Ведется расследование.

Ранее грабитель изнасиловал 80-летнюю женщину, ворвавшись к ней домой в поисках драгоценностей.

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