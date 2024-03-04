За четыре дня Всемирный фестиваль молодежи доказал, что это отнюдь не увеселительное мероприятие, призванное создать декоративно-радужное впечатление у иностранных гостей, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев. По его мнению, ВФМ-2024 оправдал высокие ожидания и доказал свою практическую значимость и эффективность в качестве площадки для открытого диалога между делегатами из разных стран.

«Фестиваль предлагает исчерпывающую инфраструктуру для единомышленников, дабы они могли обсудить общие для всего мира вызовы, а самое главное — найти пути их решения посредством приложения совместных усилий», — отметил Матвей Киселев.

Эксперт подчеркнул, что образовательные стенды и секции, включая выступления спикеров и экспертов уровня первых лиц государства — доступны каждому участнику.

«Сегодня, когда наши герои ведут борьбу с нацизмом в ходе специальной военной операции, защищают не только сами основы российской государственности, но и весь спектр общечеловеческих ценностей, значение той работы, которая ведется в «Сириусе», играет весомую роль в общем деле достижения победы», — заявил политолог.

Киселев убежден: несмотря на нарративы западной пропаганды, молодые люди со всего мира проявляют смелость и принимают свою ответственность за построение будущего справедливого миропорядка.

«Прямой диалог делегатов с ветеранами СВО и представителями новых субъектов, которые, действительно, кровью и потом доказали свою стойкость и право называться подлинной элитой, открывает ценные возможности для построения продуктивной коммуникации международных молодежных лидеров», — сказал политолог.

По его словам, потенциал молодых людей, «образующих созидательную силу ближайшего будущего, является гарантом совместного и созидательного развития всего мира».