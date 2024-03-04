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Политолог призвала распространить лучшие практики Москвы на все регионы России

Политолог Федорова: Путин высоко оценил результаты развития Москвы

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку результатам развития Москвы и деятельности мэра столицы Сергея Собянина. Об этом по итогам рабочей встречи главы государства с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

Она подчеркнула, что результаты изменений в Москве действительно заметны. По ее словам, за последние годы столица превратилась в комфортный, абсолютно современный и превосходящий по большинству показателям европейские города мегаполис.

«Это действительно город, в котором комфортно жить и работать, в котором внедряются самые современные решения, в котором идет развитие транспорта такими темпами, о которых мы раньше и мечтать не могли. Я говорю и про диаметры, и про развитие метро, и в целом про повышение транспортной связанности», — отметила эксперт.

По ее мнению, одна из самых острых проблем современных мегаполисов в Москве решается успешно. При этом, она отметила, что развитие и других направлений тоже заметно.

«Я имею в виду, например, развитие спортивных объектов и общественных пространств. Вот сейчас мы потихоньку приближаемся к ситуации, когда не только в центре, но и в каждом районе столицы есть развлекательная, общественная и спортивная инфраструктура, которая находится на высоком уровне», — сказала Федорова.

Она считает, что эту работу президент увидел и высоко оценил. При этом, по ее мнению, нужно отметить, что Москва традиционно является объектом некой зависти и примером для подражания.

«Поэтому очень важно масштабировать московские практики на другие города и регионы, а также делиться опытом. Очень важно, что Москва помогает, например, взяв шефство над Донецком и Луганском, помогая медицинской инфраструктурой разным онлайн-проектами и отдаленным регионом. В будущем хотелось бы увидеть ситуацию, в которой вся Россия живет так же, как сейчас живет Москва вот», — отметила она.

При этом главным эксперт назвала тот факт, что успехи в развитии мегаполиса действительно очень заметны и неоспоримы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным доложил ему о двузначных темпах роста в фармацевтике, электронике и производстве продуктов питания на территории столицы в 2023 году.

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