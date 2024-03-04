Визажист прославилась в соцсетях тем, что меняет людей до неузнаваемости

Визажист из Китая прославилась в соцсетях тем, что меняет людей до неузнаваемости, пишет Oddity Central. После похода к ней пожилые женщины выглядят так, словно вчера окончили университет.

Как сообщают СМИ, визажист живет в провинции Юнань и известна в соцсетях под псевдонимом Тузи. Женщина регулярно публикует в интернете результаты своих работ, показывая, как выглядят ее клиентки до и после нанесения макияжа. Кроме того, китаянка уже не первый год сотрудничает со знаменитостями.

Одна из причин, по которой работы Тузи стали популярными, заключается в том, что она использует элементы классической китайской эстетики и яркие румяна, считают эксперты. Кроме того, женщина обучает мастерству других визажистов, которые приезжают на ее уроки со всего Китая.

Ранее салон красоты в Мексике прославился благодаря своему «ужасному» макияжу.