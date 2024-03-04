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Получивший перелом во время драки участник СВО хочет остановить уголовное разбирательство

Ветеран СВО из ХМАО не имеет претензий к сломавшим его руку участникам драки

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Александр Кряжев/РИА Новости

Участник специальной операции попросил остановить уголовное разбирательство после драки в Лянторе (ХМАО). Об этом мужчина сообщил в разговоре с корреспондентом Ura.ru.

19 февраля стало известно о произошедшей накануне потасовке в одном из кафе Лянтора. По словам очевидцев, компания, в которой находился ветеран СВО, не вела себя шумно. В это же время в помещении другая группа мужчин отмечала юбилей. В какой-то момент между двумя компаниями возник конфликт. В результате участник СВО, потерявший на фронте глаз и демобилизованный по ранению, получил травму руки. Правоохранители узнали об инциденте из соцсетей и в беседе с журналистами отметили, что не получали заявление, связанное с этим конфликтом. Однако после публикации полицейские начали проверку.

Впоследствии председатель СК России поручил руководителю СУ СК по ХМАО — Югре возбудить уголовное дело по факту произошедшего и представить доклад о ходе расследования. Тем не менее Маликшах Агакеримов, получивший перелом во время драки в заведении, попросил не наказывать других участников конфликта.

«Я хочу, чтобы «замяли» дело. Но если Бастрыкин взялся, то говорят, что уже никак [не прекратить процесс]. Я не хочу, чтобы на него [виновника конфликта] уголовку заводили», — отметил ветеран СВО.

В следственном комитете заявление Агакеримова пока не комментировали.

Ранее на хозяйку кофейни в Люберцах, которая попросила военных покинуть помещение, возбудили уголовное дело.

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