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Родители требуют ввести карантин в краснодарской школе из-за высокого уровня заболеваемости

В одной из школ Краснодара не объявляют карантин, несмотря на массовые заражения

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Руководство средней школы №37 в Краснодаре не реагирует на разгул неизвестной инфекции среди учеников. Об этом сообщает Telegram-канал «Телетайп».

В стенах образовательного учреждения в Комсомольском микрорайоне зафиксированы многочисленные случаи заболевания. Однако несмотря на то, что местная поликлиника знает о происходящем, в самой школе вводить карантинные меры пока не собираются.

«Школа бездействует», «Очень много детей болит каким-то вирусом, рвота, боль в желудке, температура», «Сначала разрешили оставить детей дома, теперь условие — если не пришел, нужна справка», — пишут в родительских чатах.

Родители не хотят отпускать детей в школу и настаивают на необходимости карантина. Официальные комментарии от руководства СОШ и управления образования еще не поступали.

Ранее несколько учеников школы №152 Красноярска слегли с неизвестной инфекцией.

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