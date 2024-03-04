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Штраф для дачников за борщевик на участке появился в одной из областей РФ

В Ивановской области ввели штрафы для дачников за борщевик на участке

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Pixabay

Ивановская областная дума одобрила законопроект о штрафах за борщевик Сосновского на участках. Об этом сообщает издание «Ивановские новости» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

За наличие растения на участке для жителей области предусмотрена административная ответственность. Обычным дачникам придется заплатить штраф в размере от одной до двух тыс. рублей, «ответственным лицам» — от двух до пяти тыс. рублей. Самые строгие санкции ждут юридические лица — таким нарушителям придется заплатить от 10 до 30 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме заявили, что собственников обяжут защищать земли от произрастания борщевика.

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