В московском метро подростки избили мужчину

В московском метро несовершеннолетние набросились на незнакомца и избили его. По факту случившегося в отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел на одной из станций метро. В ведомстве уточнили, что 17-летние подростки, проживающие в Москве, беспричинно избили мужчину. Нарушителей задержали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее пассажир с электрошокером напал на сотрудника метро в Петербурге.