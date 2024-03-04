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В московском метро подростки избили мужчину

В московском метро 17-летние подростки избили мужчину

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РИА «Новости»

В московском метро несовершеннолетние набросились на незнакомца и избили его. По факту случившегося в отношении нападавших возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел на одной из станций метро. В ведомстве уточнили, что 17-летние подростки, проживающие в Москве, беспричинно избили мужчину. Нарушителей задержали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее пассажир с электрошокером напал на сотрудника метро в Петербурге.

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