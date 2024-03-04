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Врачи вытащили из мужчины осьминога после его жалоб на проблемы с глотанием

LADBible: сингапурец оказался в больнице из-за застрявшего в пищеводе осьминога

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Shutterstock

Житель Сингапура обратился к врачам с жалобами на то, что он не может глотать, пить и есть, пишет LADBible. Оказалось, в этом был виноват осьминог, которым он обедал накануне.

Когда мужчина оказался в больнице, врачи сначала не понимали, что с ним не так. Ему назначили ряд тестов, а потом пациент сообщил медикам, что обедал блюдом, в котором был осьминог. После этого, по его словам, у него начались приступы рвоты. Узнав подробности, врачи провели пострадавшему томографию пищевода.

Оказалось, причиной дискомфорта сингапурца и стал тот самый осьминог маленького размера. Он застрял в пищеводе мужчины, не дойдя до желудка. Пациенту сделали срочную операцию, которая закончилась успешно.

Медики, пользуясь случаем, напомнили людям, как важно тщательно пережевывать пищу и не класть в рот слишком большие куски еды.

Ранее австралиец попал в реанимацию после укуса ядовитого осьминога.

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