Врачи вытащили из мужчины осьминога после его жалоб на проблемы с глотанием

Житель Сингапура обратился к врачам с жалобами на то, что он не может глотать, пить и есть, пишет LADBible. Оказалось, в этом был виноват осьминог, которым он обедал накануне.

Когда мужчина оказался в больнице, врачи сначала не понимали, что с ним не так. Ему назначили ряд тестов, а потом пациент сообщил медикам, что обедал блюдом, в котором был осьминог. После этого, по его словам, у него начались приступы рвоты. Узнав подробности, врачи провели пострадавшему томографию пищевода.

Оказалось, причиной дискомфорта сингапурца и стал тот самый осьминог маленького размера. Он застрял в пищеводе мужчины, не дойдя до желудка. Пациенту сделали срочную операцию, которая закончилась успешно.

Медики, пользуясь случаем, напомнили людям, как важно тщательно пережевывать пищу и не класть в рот слишком большие куски еды.

Ранее австралиец попал в реанимацию после укуса ядовитого осьминога.