Россиянам рассказали, какие анализы нужно сдать в конце зимы

Как правило, в конце зимы организм истощен, поэтому необходимо следить за показателями железа и гемоглобина. Об этом рассказали эксперты Центра крови Подмосковья, слова которых приводит «Радио 1». Специалисты отмечают, что низкие значения этих параметров могут маскироваться под «сезонную» усталость.

«Капризный климат — от высоких минусов до нуля и обратно, сильные ветра, снегопады, а в перерывах немного солнца. Мы начинаем меньше гулять, бежим из дома на работу и обратно, все это провоцирует снижение иммунитета, скопление усталости», — пояснили эксперты.

Признаками недостатка железа и гемоглобина, по словам специалистов, являются головокружение, слабость, шум в ушах, раздражительность и апатия.

Врач-психиатр, доцент Института психоанализа Владимир Файнзильберг до этого отмечал, что у россиян в начале весны часто наступает моральное и физическое истощение. Это состояние, по его словам, усугубляется разочарованием и несбывшимися ожиданиями, провоцируя «весеннее обострение».

При этом, по мнению психиатра Николая Лукьянова, проблемы с психикой могут случаться в любое время года из-за недостатка солнечного света.

Ранее психологи рассказали, как побороть весеннюю хандру.