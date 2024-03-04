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В Польше идентифицировали найденный в поле неизвестный объект

Полиция Польши: найденный в поле объект, вероятно, является метеозондом

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Depositphotos

Неизвестный объект, упавший в сельской местности на севере Польши, вероятно, является метеозондом. Об этом со ссылкой на представителя полиции Варминско-Мазурского воеводства Рафала Яцковского сообщает РИА Новости.

По словам полицейского, житель одной из деревень обнаружил, что в поле приземлился неизвестный предмет и сообщил об этом в правоохранительные органы. Полиция оцепила местность и взяла объект под охрану для последующей передачи его для изучения военным.

«Мы будем выяснять, что это за объект и откуда он прилетел. Все указывает на то, что это метеозонд», — сказал Яцковский.

4 марта сообщалось, что в одной из деревень в районе Милакова в Варминско-Мазурском воеводстве обнаружен неизвестный объект. В некоторых СМИ Польши высказывались предположения о его военном назначении.

Подобный инцидент далеко не первый. В апреле 2023 года в 15 километрах от города Быдгоща к западу от Варшавы были замечены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Позже оказалось, что речь идет, вероятно, о ракете, запущенной польскими военными во время учений в качестве мишени.

Ранее украинские военные зафиксировали бесшумный НЛО в форме диска.

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