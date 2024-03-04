В Татарстане двое детей провалились в колодец на глазах у матери

В Чистополе два мальчика четырех и шести лет провалились в открытый канализационный колодец на глазах у матери. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

Дети прыгали по сугробам, под которыми располагался люк без крышки. Сначала в него провалился старший ребенок, а следом за ним — его брат. На крики женщины отозвался прохожий — он вытянул четырехлетнего мальчика с использованием автомобильного троса.

Шестилетнего ребенка достали спасатели. На месте ЧП детей осмотрела «скорая».

По факту случившегося Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по статье «Халатность», сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Холмске мужчина спас мальчика, провалившегося в канализационный люк.