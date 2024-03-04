Иностранные блогеры проведут церемонию награждения победителей премии ИРИ

Впервые церемонию награждения победителей III Национальной премии интернет-контента проведут блогеры-иностранцы — итальянский пианист Лоренцо Баньяти и иранский фуд-блогер Ромина Багери. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития интернета (ИРИ), который является организатором премии.

Блогеры будут вести первый этап церемонии, он пройдет 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в концертном комплексе «Роза холл» на курорте «Роза Хутор».

Действо продолжится на федеральной территории «Сириус» мультижанровым шоу под открытым небом — «Звездной ночью премии ИРИ».

Итальянский пианист-виртуоз, блогер-миллионник Лоренцо Баньяти уже 4 года живет и гастролирует в России.

Иранка Ромина Багери переехала в Россию еще в юности, чтобы учиться, и осталась здесь.

Организаторы отмечают, что тандем ведущих олицетворит собой культурную связь России со странами Европы и Ближним Востоком.

Комментируя участие в церемонии награждения победителей премии ИРИ, Ромина Багери заявила, что россияне каждый день пропускают через себя десятки, а то и сотни единиц контента.

«Очень здорово, что в России есть премия ИРИ, которая заботится о зрителях, их эмоциональном здоровье, дает направление в Рунете, очищает русскую культуру», — заявила блогер.

Лоренцо Баньяти признался, что постоянно следит за последними трендами и новыми формами видеоконтента, популярного в России.

«Премия ИРИ выступает маячком, подсвечивающим направление, в котором нужно двигаться и указывает на темы, откликающиеся у зрителей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ведущими премии ИРИ также станут сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович и певица Люся Чеботина.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи стартовал 1 марта на федеральной территории «Сириус». В нем принимают участие 20 тыс. молодых представителей сферы образования, науки, спорта, культуры, волонтерства, благотворительности и бизнеса.

Второй этап церемонии награждения победителей премии ИРИ пройдет 30 мая в Москве.

Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов.