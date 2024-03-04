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В Сибири ученики школы слегли с неизвестной болезнью

Ученики красноярской школы слегли с неизвестной инфекцией

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Shutterstock

В школе №152 Красноярска трое детей слегли с неизвестной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Kras Mash».

По данным канала, несколько младшеклассников почувствовали недомогание вернувшись с занятий 29 февраля. У детей поднялась температура, началась сильная рвота. Врачи поставили подозрение на кишечную инфекцию.

Школа проводит внутреннюю проверку по факту случившегося. В пресс-службе прокуратуры заявили, что специалисты ведомства совместно с Роспотребнадзором обследуют пищеблок и проверят соблюдение образовательной организацией санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее в Саратовской области СК начал проверку информации о массовом отравлении школьников.

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