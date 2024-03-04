В Сибири ученики школы слегли с неизвестной болезнью

В школе №152 Красноярска трое детей слегли с неизвестной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал «Kras Mash».

По данным канала, несколько младшеклассников почувствовали недомогание вернувшись с занятий 29 февраля. У детей поднялась температура, началась сильная рвота. Врачи поставили подозрение на кишечную инфекцию.

Школа проводит внутреннюю проверку по факту случившегося. В пресс-службе прокуратуры заявили, что специалисты ведомства совместно с Роспотребнадзором обследуют пищеблок и проверят соблюдение образовательной организацией санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее в Саратовской области СК начал проверку информации о массовом отравлении школьников.