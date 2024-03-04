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Россиян предупредили о губительном продукте на завтрак

Врач Вялов: бутерброды с маслом и сыром на завтрак опасны для поджелудочной

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Global Look Press

Завтрак из бутербродов с маслом и сыром может оказаться губительным для поджелудочной железы. Об этом в своем Telegram-канале предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По его словам, многие люди не относят сыр к жирным продуктам и завтракают им, что является опасной ошибкой. Ведь на самом деле сыр может содержать до 50% жиров животного происхождения, а поджелудочной железе трудно справляться с переработкой такого количества за раз.

Врач пояснил, что при употреблении большого количества жирной пищи наша поджелудочная начинает работать на износ и стремится выработать достаточное количество липазы для ее переработки. Так что со временем такая пищевая привычка может закончиться развитием хронического панкреатита.

Но совсем исключать сыр из рациона врач не советует. Сыр все же очень полезен, отметил он, например, в составе этого продукта есть необходимые организму кальций, белок и жирорастворимые витамины. Доктор посоветовал в меру употреблять сыры.

Ранее ученые выяснили, что употребление крахмалистых бобовых может снижать риск развития диабета.

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