Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, чем опасно быстрое похудение

Врач Тананакина: быстрое похудение приводит к дефициту питательных веществ

close
100%
Freepik.com

Быстрое похудение может иметь негативные последствия для здоровья. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. При стремительном снижении веса, по ее словам, организм не получает достаточного количества витаминов, минералов и других полезных веществ.

«Также быстрое похудение может привести к потере мышечной массы, что снизит общий уровень метаболизма и усложнит поддержание достигнутого результата. Кроме того, при стремительном снижении веса возможны проблемы с пищеварением, головная боль, слабость, а также нарушения менструального цикла у женщин», — продолжила врач.

Она добавила, что из-за резкого похудения может снизиться иммунитет, а также возможны проблемы с кожей, волосами и ногтями.

Старший инструктор-методист отделения физиотерапии АО «Медицина» Кирилл Антонов до этого отмечал, что желающим привести фигуру в порядок к купальному сезону стоит заложить на эту цель три-четыре месяца, чтобы избежать стресса для организма.

По его словам, за такой срок можно избавиться от лишнего процента жира. При этом он подчеркнул, что процесс подготовки должен проходить на постоянной основе, чтобы поддерживать желаемый результат.

Ранее стало известно, как вода с лимоном влияет на похудение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами