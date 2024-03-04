Россиянам объяснили, чем опасно быстрое похудение

Быстрое похудение может иметь негативные последствия для здоровья. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. При стремительном снижении веса, по ее словам, организм не получает достаточного количества витаминов, минералов и других полезных веществ.

«Также быстрое похудение может привести к потере мышечной массы, что снизит общий уровень метаболизма и усложнит поддержание достигнутого результата. Кроме того, при стремительном снижении веса возможны проблемы с пищеварением, головная боль, слабость, а также нарушения менструального цикла у женщин», — продолжила врач.

Она добавила, что из-за резкого похудения может снизиться иммунитет, а также возможны проблемы с кожей, волосами и ногтями.

Старший инструктор-методист отделения физиотерапии АО «Медицина» Кирилл Антонов до этого отмечал, что желающим привести фигуру в порядок к купальному сезону стоит заложить на эту цель три-четыре месяца, чтобы избежать стресса для организма.

По его словам, за такой срок можно избавиться от лишнего процента жира. При этом он подчеркнул, что процесс подготовки должен проходить на постоянной основе, чтобы поддерживать желаемый результат.

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