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Россиянин обварил ноги из-за взрыва батареи в квартире

В Новосибирске мужчина обварил ноги из-за взрыва батареи в квартире

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Телеграм-канал «ЧП Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске житель многоэтажки обварил конечности из-за взрыва радиатора в квартире. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

В Кировском районе Новосибирска из-за разрыва батареи в квартире пострадал местный житель. Мужчине обварило ноги горячей водой. По словам жителей многоэтажки по улице Шевелева, подобные коммунальные аварии происходит в доме не впервые, в феврале батареи лопались в квартирах 10 раз.

«В эти выходные пострадал еще один мужчина. Он также спасал близких. Пришлось вызывать скорую ему, он не мог самостоятельно идти, кожа отваливалась», ― рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны, местные жители намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы принудить управляющую компанию заняться проблемой.

Ранее россиянка провалилась в яму с кипятком на газоне и обварила ноги.

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