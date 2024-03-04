Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигрант напал на женщину с ножом в Подмосковье

«112»: В Видном мигрант ударил ножом женщину, пострадавшая выжила

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

В Видном Московской области приезжий напал с ножом на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «112», публикуя видео инцидента.

На кадрах мужчина в белом капюшоне и черной куртке набрасывается на женщину с ножом и несколько раз ударяет ее в голову и туловище. По данным канала, поводом для конфликта стали оскорбления, которые пострадавшая якобы сказала в адрес жены агрессора.

Инцидент произошел у кафе на улице Советской. В потасовке участвовали несколько человек, пытаясь защититься от мужчины с ножом длинной палкой.

Пострадавшую доставили в больницу. Женщина выжила, более подробная информация о ее состоянии отсутствует.

Нападавший задержан: им оказался 32-летний уроженец одной из стран Средней Азии.

Ранее в Ростове мужчина напал на двух девочек в подъезде дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами