Полицейских из Индии похвалили за то, что они нашли пропавший iPhone за 3 часа

Женщина из Индии похвалила местных полицейских, которые нашли ее пропавший iPhone за три часа, пишет NDTV.

Как рассказала женщина, она гуляла по Дели, когда заметила, что ее телефон пропал. Ситуацию усложняло то, что индианка даже не могла предположить, где могла потерять устройство. Не теряя надежды, владелица гаджета обратилась за помощью к полицейским и рассказала им о случившемся.

Офицеры приняли заявление женщины и приступили к работе. Каково же было ее удивление, когда полицейские нашли пропажу — на это им понадобилось всего три часа. Индианка до сих пор не понимает, как им удалось отыскать буквально иголку в стоге сена, причем так быстро.

«Огромное вам спасибо, я перед вами в глубоком долгу», — поблагодарила полицейских в соцсетях хозяйка телефона.

Ранее в Индии мужчина выдал себя за полицейского, чтобы помочь сестре списать на экзамене.