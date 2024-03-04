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Россиянам рассказали, кому положена повышенная зарплата в марте

Юрист Георгиева: работа в праздники должна оплачиваться в двойном размере

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Евгений Биятов/РИА Новости

Россияне смогут получить повышенную заработную плату в марте, если выйдут на работу в праздничные дни с 8 по 10 число. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

«По закону работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере сдельщикам, а также трудящимся по дневным и часовым тарифным ставкам. Если у сотрудника, получающего оклад, работа в эти дни была сверх месячной нормы рабочего времени, то занятость тоже оплачивается по двойной ставке», — отметила она.

При этом юрист уточнила, что работники непрерывно действующих организаций, сотрудники, занятые в сфере обслуживания населения и на ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах неотложного характера, продолжат работать и в праздники. С письменного согласия сотрудника к работе могут привлечь и специалистов, работающих по пятидневке.

Данные сервиса «Работа.ру» до этого показали, что зарплатные предложения работодателей в России в январе-феврале выросли в среднем на 18,5% по сравнению с началом 2023 года. Наибольший рост отмечается в сфере красоты и здоровья (на 27%), а также в отрасли услуг (на 21%).

Ранее Росстат посчитал рост реальной зарплаты в России в 2023 году.

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