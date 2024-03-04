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Россияне назвали продукты, от которых не смогли бы отказаться на диете

«360»: россияне заявили, что даже на диете не откажутся от некоторых продуктов

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Depositphotos

Россияне считают диеты опасными для здоровья. При этом многие готовы пойти на соблюдение определенного режима питания для сохранения красивой фигуры – об этом заявили 49% участников соответствующего опроса. В то же время они признались, что даже на диете не смогут отказаться от сладкого, мучного, жирного мяса и рыбы, передает телеканал «360» результаты исследования агентства «Вебер».

Психологические проблемы и стресс опрошенные сочли более вредными для здоровья, чем наркотики. Больше половины – 56% респондентов – признались, что хотели бы вести более здоровый образ жизни.

За состоянием организма следят 48% россиян. При этом 65% опрошенных рассказали, что предпочитают лечиться самостоятельно и обращаться к врачам лишь в крайнем случае. Еще 23% обращаются в больницу при первых симптомах заболевания.

Спортом ради здоровья занимаются 53% опрошенных. Каждый день упражнения выполняют 14% россиян, 21% — несколько раз в неделю, а вообще спортом не занимаются 40% респондентов.

Как выяснили психологи, людей хорошо мотивирует к занятиям спортом денежное вознаграждение. Хорошо работает комбинированная стратегия «кнута и пряника», которая подразумевает потерю денег в случае отсутствия результата и их умножение в случае успеха.

Россиянам ранее назвали самые безумные диеты.

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