Россияне назвали продукты, от которых не смогли бы отказаться на диете

Россияне считают диеты опасными для здоровья. При этом многие готовы пойти на соблюдение определенного режима питания для сохранения красивой фигуры – об этом заявили 49% участников соответствующего опроса. В то же время они признались, что даже на диете не смогут отказаться от сладкого, мучного, жирного мяса и рыбы, передает телеканал «360» результаты исследования агентства «Вебер».

Психологические проблемы и стресс опрошенные сочли более вредными для здоровья, чем наркотики. Больше половины – 56% респондентов – признались, что хотели бы вести более здоровый образ жизни.

За состоянием организма следят 48% россиян. При этом 65% опрошенных рассказали, что предпочитают лечиться самостоятельно и обращаться к врачам лишь в крайнем случае. Еще 23% обращаются в больницу при первых симптомах заболевания.

Спортом ради здоровья занимаются 53% опрошенных. Каждый день упражнения выполняют 14% россиян, 21% — несколько раз в неделю, а вообще спортом не занимаются 40% респондентов.

Как выяснили психологи, людей хорошо мотивирует к занятиям спортом денежное вознаграждение. Хорошо работает комбинированная стратегия «кнута и пряника», которая подразумевает потерю денег в случае отсутствия результата и их умножение в случае успеха.

Россиянам ранее назвали самые безумные диеты.