В Пермском крае произошел крупный пожар в исправительной колонии

В исправительной колонии №37 в поселке Половинка в Пермском крае загорелся швейный цех на площади 1500 квадратных метров. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале 112.

«По нашим данным, в поселке Половинка на территории ИК №37 полыхает швейный цех. Площадь пожара составляет 1500 «квадратов». Предварительно, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Химках загорелась автомастерская. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало. Уточняется, что «огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар».

Накануне был локализован природный пожар на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. По состоянию на 4 марта в Приморском крае зарегистрированы три природных пожара общей площадью 4,9 тыс. га, в том числе один площадью 100 га, на территории национального парка.

До этого в городе Кузнецке Пензенской области потушили пожар, который охватил 1,5 тысячи квадратных метров в торговом центре, мебельном цехе, комплексе магазинов и мотосалоне.

Ранее россиянин разогревал консервы на костре в квартире и попал в реанимацию.