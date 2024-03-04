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Российская школьница получила вывих копчика после пинка сверстницы в туалете

На Сахалине четвероклассницу пнули в школьном туалете и повредили копчик

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Долинске (Сахалин) четверокласснице серьезно повредили спину в школьном туалете. Об этом с своем Telegram-канале рассказал общественный деятель и юрист Кирилл Кобяков.

Инцидент произошел 28 февраля в городской школе №2. Как рассказала мать пострадавшей девочки, ее дочь, ученица четвертого класса, после медицинского осмотра пошла со сверстницами в туалет, где одна из них пнула девочку в спину.

Вечером ребенок пожаловался на боль в спине, которая не прекратилась на следующий день. В больнице после осмотра врачи диагностировали пострадавшей вывих крестцово-копчикового отдела позвоночника, девочку госпитализировали и прописали постельный режим на три недели.

По словам юриста, после случившегося мать не смогла встретиться с руководством школы, поэтому обратилась с заявлением в прокуратуру.

В пресс-службе ведомства заявили, что проводят проверку опубликованной информации и дадут оценку организации работы учебного заведения по обеспечению безопасности ребенка.

Ранее российского школьника забрали в больницу после избиения тремя одноклассниками.

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