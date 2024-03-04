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Сейсмологи предупредили о возможных афтершоках после землетрясения в Алма-Ате

Сейсмолог Шебалин: в районе Алма-Аты в течение суток могут произойти афтершоки

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Shutterstock/Almazoff

Алма-Ата – это высокосейсмичный регион, где возможны сильные землетрясения, предупредил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Петр Шебалин. После произошедшего там сегодня землетрясения магнитудой более пяти баллов в течение суток можно ожидать афтершоков, предупредил он в беседе с RT.

Землетрясение случилось на юге Алма-Аты, где давно не наблюдались подобные явления, отметил эксперт. Более точные прогнозы на ближайшее время специалисты смогут сделать не сразу – нужно немного подождать, добавил он.

«Пока афтершоков еще не зарегистрировано. Если в течение примерно суток их не будет, то, скорее всего, их уже и не будет. Но нужно какое-то время подождать, чтобы можно было сказать, какая там ситуация с афтершоками», — заключил Шебалин.

Напомним, эпицентр землетрясения находился в 31 км к югу от города, его магнитуда составила 6,1. Местная жительница рассказала «Газете.Ru», что в городе зазвучали сирены, а жители стали покидать свои дома. По словам очевидцев, толчок был сильнее, чем в конце января – тогда пострадали 44 человека. На данный момент известно, что никто не пострадал.

В департаменте по ЧС Алма-Аты ранее прокомментировали угрозу повторных афтершоков.

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