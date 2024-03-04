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Родителям объяснили, как помочь ребенку выбрать хобби

Психолог Еронина: практика поможет ребенку определиться с хобби

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Алексей Куденко/РИА Новости

Родителям важно дать ребенку понять, чем ему нравится заниматься, чтобы выбрать для него подходящее хобби. Об этом RuNews24 рассказала психолог, ACT-терапевт детской диагностики талантов «Leoni» Анастасия Еронина.

По ее словам, для этого важны не только разговоры, но и практический опыт. Если на практике какое-то из занятий ребенку пришлось не по душе, можно дать ему попробовать себя в другом роде деятельности. В этом вопросе эксперт советует родителям проявить терпение.

«Уже сейчас ваш ребенок учится определять, что ему нравится и что не нравится, а также формирует свои ценности. На любых дополнительных занятиях рано или поздно ребенок захочет увидеть результат. <...> Поговорите с ребенком о том, что успех — это 99% усилий и только один процент таланта», — посоветовала Еронина.

Исследование компании «Профилум», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что около трети — 30% — школьников уделяют факультативам больше 6 часов в неделю, однако почти 90% родителей хотели бы увеличить количество кружков и секций для ребенка.

Ранее родителям дали советы, как помочь ребенку справиться с застенчивостью в школе.

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