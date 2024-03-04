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Пропавшая домашняя кошка вернулась к хозяйке спустя пять лет

ABC News: в США хозяева нашли кошку спустя пять лет после пропажи

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Домашняя кошка сбежала от хозяйки в штате Южная Каролина, владельцы нашли пропавшее животное спустя пять лет. Об этом сообщает ABC News.

Кошка Фейя пропала в 2019 году, она сбежала от хозяйки в городе Маунт-Плезант, все попытки найти животное оказались безуспешны. Спустя пять лет американке позвонили волонтеры и сообщили, что нашли на улице животное и по микрочипу установили, что это пропавшая Фейя.

Кошку обнаружили на острове Джонс в 24 километрах от места пропажи. Хозяйка забрала кошку домой, животному предстоит пройти курс лечения.

Ранее пропавшую собаку нашли спустя 4 года за 900 км от дома.

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