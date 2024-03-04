Психолог рассказала, по каким симптомам можно распознать посттравматическое расстройство

Внутреннее напряжение, агрессия и отсутствие спокойствия могут говорить о наличии посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом kp.ru рассказала медицинский психолог, заместитель руководителя реабилитационной программы наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Дарья Серебрякова.

«Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это тяжелое психическое расстройство. Оно может возникнуть, когда человек сталкивается с каким-то очень сильным потрясением. Событие может произойти один раз или повторятся многократно. Но главное, что это потрясение слишком сильное — больше, чем может выдержать психика», — пояснила она.

По ее словам, травмирующее событие может давать о себе знать через сны или навязчивые воспоминания. Кроме того, при резком воспоминании об этом событии из-за запаха, звука, картинки или других факторов может возникнуть сильная тревога или ужас. К симптомам ПТСР Серебрякова также отнесла ночные кошмары, депрессию, высокий уровень тревожности, панические атаки, амнезию и диссоциацию, когда человек не понимает, где он находится. Чтобы справиться с недугом, она рекомендует обратиться к врачу.

Российские ученые из Сколковского института науки и технологий совместно с коллегами из Китая и Германии до этого разработали инновационный тест, который позволяет выявить наличие психических нарушений на ранних стадиях с точностью до 95%.

Ранее сообщалось, что опасное психическое расстройство оказалось способно повысить риск болезней сердца.