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Губернатор Самарской области: попытки совершения терактов предпринимаются не впервые

Азаров: попытки терактов на объектах инфраструктуры предпринимаются не впервые

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Александр Кряжев/РИА Новости

Попытки совершения терактов на объектах инфраструктуры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но все они были пресечены. Об этом заявил журналистам губернатор региона Дмитрий Азаров, комментируя взрыв на железнодорожном мосту в Чапаевске, передает РИА Новости.

Азаров рассказал, что в данный момент на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.

О взрыве на мосту утром 4 марта сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, неизвестные пытались подорвать опору. Движение поездов было остановлено. Источник ТАСС заявил, что в районе моста произошла детонация взрывного устройства.

Ответственность за подрыв железнодорожного моста через реку Чапаевка взяло на себя главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Там заявили, что мост был выбран в качестве цели, поскольку через него перевозили грузы военного назначения.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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