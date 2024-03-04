В Кремле не ответили на вопрос о километровых очередях на похоронах Навального

В Кремле не комментируют прошедшие в Москве похороны Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы немного по этой теме что-то говорили и считаем, что большего нам сказать нечего по этой теме», — заключил он.

Песков до этого отказывался давать Навальному какую-либо оценку как политической фигуре. По словам пресс-секретаря, Кремль не может отвечать на подобные вопросы журналистов.

С июня 2022 года Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Навальный умер 16 февраля в возрасте 47 лет. 1 марта на Борисовском кладбище в Москве прошли его похороны. Отпевание и прощание с Навальным состоялось 1 марта в московском районе Марьино, в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Ранее прощание с Навальным назвали «пляской на костях».