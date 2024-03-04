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Российских военных в Запорожье хотели отравить при помощи пауэрбанков

РЕН ТВ: солдат ВС РФ в Запорожье хотели отравить при помощи пауэрбанков

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Отравить российских военных в Запорожской области собирались при помощи пуэрбанков (переносных зарядных устройств — прим. ред.) для телефонов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации журналистов, устройства хотели начинить взрывчаткой и аналогом вещества BZ, которое вызывает галлюцинации и может «отключить» человека на срок до 70 часов. Ампулы с ядом злоумышленники нашли по наводке от кураторов — в одной из могил.

О предотвращении теракта в Запорожской области ФСБ сообщила 27 февраля. В результате операции были задержаны трое граждан Украины. Уточнялось, что изъятые препараты разрабатывались в США и применяются для создания химического оружия массового поражения.

Как позднее рассказал микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, при использовании больших доз найденного яда можно выводить из строя целые подразделения.

Ранее в Британии рассказали о 133 отравленных ядами украинского торговца.

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