Российских военных в Запорожье хотели отравить при помощи пауэрбанков

Отравить российских военных в Запорожской области собирались при помощи пуэрбанков (переносных зарядных устройств — прим. ред.) для телефонов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно информации журналистов, устройства хотели начинить взрывчаткой и аналогом вещества BZ, которое вызывает галлюцинации и может «отключить» человека на срок до 70 часов. Ампулы с ядом злоумышленники нашли по наводке от кураторов — в одной из могил.

О предотвращении теракта в Запорожской области ФСБ сообщила 27 февраля. В результате операции были задержаны трое граждан Украины. Уточнялось, что изъятые препараты разрабатывались в США и применяются для создания химического оружия массового поражения.

Как позднее рассказал микробиолог, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин, при использовании больших доз найденного яда можно выводить из строя целые подразделения.

Ранее в Британии рассказали о 133 отравленных ядами украинского торговца.