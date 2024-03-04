В Балабаново мужчина затащил двух девочек в подъезд и избил

В Балабаново мужчина затащил в подъезд жилого дома двух девочек и избил их, злоумышленника удалось задержать. Об этом сообщает РИЦ Балабаново на официальной странице во «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Лесной в Балабаново, две девочки играли на крыльце дома, когда к ним неожиданно подошел мужчина. Он схватил детей и затащил их в подъезд, где с силой ударил их друг об друга лицами, школьницы упали, злоумышленник снова схватил девочек и прижал к полу.

Подругам удалось вырваться и убежать, семьи обратились в правоохранительные органы, медики диагностировали у пострадавших множественные гематомы и кровоподтеки. По данным местной полиции, нападавшего удалось задержать, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Сызрани мужчина с ножом пытался затащить в подъезд школьницу.