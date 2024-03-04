В результате землетрясения в Алма-Ате никто не пострадал

После землетрясения в Алма-Ате нет жертв и разрушений. Об этом сообщил начальник департамента по ЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев, передает ТАСС.

«Жертв и разрушений на данный момент не зафиксировано», — сказал он.

Также он отметил, что в городе сохраняется угроза повторных афтершоков. Он призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, находиться в пунктах приема населения.

4 марта мощное землетрясение магнитудой более пяти баллов произошло в Алма-Ате. Жительница города Анастасия рассказала «Газете.Ru», что в городе звучали сирены, а жители покидали свои дома. Еще одна очевидица Евгения (имя изменено) сообщила, что сильно испугалась, хотя и привыкла к подземным толчкам.

Эпицентр землетрясения в казахстанской Алма-Ате находился в 31 км к югу от города. Его магнитуда составила 6,1.

Ранее ученые выяснили, как землетрясения влияют на леса.