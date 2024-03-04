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Нутрициолог рассказала, чем чечевица полезна для здоровья

Нутрициолог Тиханычева: чечевица поможет поддерживать женское здоровье

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Shutterstock/PI

Чечевицу полезно включать в свой рацион, потому что в ней много питательных веществ, в том числе белка и клетчатки, которые обеспечивают высокую насыщаемость. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Помимо этого, эти бобовые обладают высокой питательной ценностью, богаты железом, витамином B1 и аминокислотами, а также микроэлементами — кальцием, магнием, калием, фосфором, железом, омега-3 и омега-6.

«Благодаря низкому гликемическому индексу ее рекомендуют людям с ожирением и сахарным диабетом. Содержащиеся в чечевице фитоэстрогены способствуют поддержанию женского здоровья. Употребление бобовых благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижение уровня холестерина в крови, работу кишечника и иммунитет», — отметила эксперт.

Тиханычева рекомендует употреблять бобовые не реже двух-трех раз в неделю.

Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина до этого рассказала, что людям с повышенной выработкой мочевой кислоты и подагрой опасно употреблять зернобобовые культуры, в частности фасоль, горох, чечевицу, из-за возможности обострения заболеваний.

Ранее врач перечислила продукты, употребление которых может снизить уровень холестерина.

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