Синоптик предупредил жителей Подмосковья о «зимнем варианте» марта

В Подмосковье в ближайшее время завершится оттепель — на смену ей придет похолодание, предупредил синоптик Александр Шувалов. Уже с завтрашнего дня в область придет «зимний вариант» марта, который в регион принесет скандинавский антициклон, рассказал он в беседе с телеканалом «360».

Сегодня в Московской области пока продолжается оттепель — днем воздух прогреется до 2-3 градусов выше нуля. Однако 5 марта начнет холодать из-за вторжения антициклона скандинавского происхождения, отметил Шуалов. Ветер сменится с южного и юго-восточного на северо-восточный.

«Затем у нас [будет] смена атмосферных процессов, и оттепелью уже пахнуть не будет, — подчеркнул он. — Дневная температура будет порядка -1…-2 градусов мороза и отрицательная температура до -6…-9 градусов ниже нуля в ночные часы».

До конца недели оттепель не вернется в регион, хотя солнце иногда будет появляться, пообещал синоптик. Положительных температур, как и снегопадов, в ближайшие дни не ожидается, добавил он.

«Сильных холодов не ждем, но ждем возврат к зимнему варианту марта», — заключил синоптик.

Напомним, в Гидрометцентре сообщали, что на этой неделе Москва продолжит находиться в области теплого антициклона и высокого давления. В столице ожидаются перепады температур.

Ранее синоптик рассказал москвичам о погоде на 8 марта.