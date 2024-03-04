В Госдуме призвали ввести новую льготу для студентов и срочников

Студентов и военных на срочной службе следует освободить от уплаты пошлины за получение свидетельства о праве на наследство, считает депутат Госдумы Иван Сухарев. Свое предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

Сегодня за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию дети, браться и сестры наследодателя должны заплатить пошлину 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. рублей. Другие наследники платят 0,6% стоимости наследства, но не более 1 млн рублей, напомнил депутат.

Некоторые получатели наследства от пошлины освобождены: к примеру, наследники жилья, жившие вместе с наследодателем, несовершеннолетние дети, люди с психическими расстройствами под опекой, герои СССР или Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. Сухарев призвал дополнить этот список, внеся в него студентов-очников и срочников. Они, как правило, не работают, и не всегда при получении наследства могут заплатить положенные по закону средства, отметил он.

Депутат призвал внести изменения в Налоговый кодекс, освободив от пошлины учащихся и студентов среднеспециальных и высших учебных заведений, причем распространить это правило на очников и бюджетников, а также проходящих срочную службу на момент открытия наследственного дела.

Напомним, также Сухарев призывал предоставлять военным отпуск 10 суток при рождении ребенка.

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